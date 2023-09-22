К концу сентября в 23-м микрорайоне Мариуполя будет закрыта потребность в детских садах. Фото: Администрация города Мариуполя

К концу сентября в 23-м микрорайоне Мариуполя закроют потребность в детсадах. Сейчас строители АО «ГК «ЕКС» завершают ремонтно-восстановительные работы в дошкольном образовательном учреждении №156. На данный момент на объекте полностью восстановили конструктив здания, заменили инженерные коммуникации. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- На 90% специалисты выполнили внешние и внутренние отделочные работы. Параллельно они благоустраивают прилегающую территорию с созданием для детей современных игровых и спортивных зон. По завершению всех работ, окончание которых запланировано к концу сентября, детский сад №156 будет сдан в эксплуатацию, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что детский сад рассчитан на 210 малышей. После полного капремонта здания к началу учебно-воспитательного процесса выйдет на полную загрузку. Помимо 160 малышей, которые ранее посещали дошкольное учреждение, в него перейдут еще порядка 50 юных жителей района.

Напомним, ранее мэр Мариуполя Олег Моргун ознакомился с ходом восстановления двух социальных объектов в Жовтневом районе. Глава города проверил ремонтные работы в школе №29 и детском саду №156.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты из Новосибирской области восстановили четырехэтажный дом в Мариуполе

В Левобережном районе Мариуполя Новосибирские строители демонтировали и восстановили несущие перекрытия и конструкции четырехэтажного дома (подробнее)