Олег Моргун ознакомился с ходом восстановления двух соцобъектов в Мариуполе

В Жовтневом районе Мариуполя восстанавливают два социальных объекта. Фото: ТГ/Моргун

Мэр Маруиполя Олег Моргун ознакомился с ходом восстановления двух социальных объектов в Жовтневом районе. Глава города проверил ремонтные работы в школе №29 и детском саду №156.

- В здании детского сада ремонтные работы вышли на финишную прямую. Строителями АО «ГК ЕКС» полностью восстановлен конструктив здания, выполнены внутренние и внешние отделочные работы, заменены инженерные коммуникации, - написал в телеграм-канале мэр Мариуполя.

Олег Моргун отметил, что сейчас строители занимаются благоустройством территории детского сада, работы планируют закончить до конца сентября.

Строители Московской области завершают работы в школе №29. По словам градоначальника, специалисты заканчивает внутреннюю отделку помещений и приступают к благоустройству прилегающей территории. Все работы планируют завершить в октябре.

- Уже в октябре в полностью отремонтированные классы школы смогут временно зайти студенты Мариупольского медицинского колледжа. Здесь они продолжат обучение до тех пор, пока здание медколледжа не будет восстановлено, - добавил Моргун.

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