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НовостиОбщество18 сентября 2023 7:41

Росгвардейцы обеспечивали безопасность празднования 245-летия Мариуполя

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии вели непрерывный мониторинг воздушного пространства во время празднования 245-летия Мариуполя
Владислав ГУЩИН
Росгвардия приняла участие в обеспечении безопасности празднования 245-летия Мариуполя. Фото: t.me/RosgvardOfficial

Росгвардия приняла участие в обеспечении безопасности празднования 245-летия Мариуполя. Фото: t.me/RosgvardOfficial

Бойцы Росгвардии приняли участие в обеспечении безопасности празднования 245-летия Мариуполя. Они патрулировали праздничные площадки, а также вели непрерывный мониторинг воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

- Военнослужащие и сотрудники ведомства патрулировали праздничные площадки, обследовали территорию на отсутствие взрывоопасных предметов и вели непрерывный мониторинг воздушного пространства, - отмечают в пресс-службе.

Там добавили, что главное место праздника проходила в парке культуры и отдыха имени Гурова. Концерт в День города посетили около семи тысяч человек. Происшествий в ходе торжеств не допущено.

Напомним, ранее на территории Донецкой Народной Республики бойцы Росгвардии обнаружили тайник вооруженных формирований Украины с оружием стран НАТО. В схроне было обнаружено пулемет MG 42/59, а также гранатомет М320А1.

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