В ДНР бойцы Росгвардии обнаружили тайник ВСУ с оружием стран НАТО

Вооружение стран НАТО обнаружили бойцы Росгвардии в схроне на территории ДНР. Фото: t.me/RosgvardOfficial

На территории Донецкой Народной Республики бойцы Росгвардии обнаружили тайник вооруженных формирований Украины с оружием стран НАТО. В схроне было обнаружено пулемет MG 42/59, а также гранатомет М320А1. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

- Очередной тайник украинских боевиков найден в разрушенном здании. Совместно с военными контрразведчиками росгвардейцы изъяли оттуда пулемет MG 42/59, а также 40-мм американский гранатомет М320А1, - отмечают в пресс-службе.

Там добавили, что кроме натовского вооружения в схроне находились пистолеты Макарова, автоматы Калашникова и более 8 тысяч патронов разных калибров.

Напомним, что росгвардейцы помогли раненым в парке жителям при обстреле украинских боевиков Донецка. Бойцы эвакуировали людей из опасной зоны в ближайшее укрытие, оказали доврачебную помощь двоим пострадавшим и организовали их доставку в медучреждение.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росгвардейцы помогли раненым в парке жителям при обстреле ВСУ Донецка

При обстреле ВСУ Донецка бойцы Росгвардии оказали помощь раненым гражданам и доставили их в больницу (подробнее)