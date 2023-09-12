Росгвардейцы помогли раненым в парке жителям при обстреле ВСУ Донецка

Бойцы Росгвардии оказали помощь раненым гражданам при обстреле Донецка украинскими РСЗО. Фото: t.me/RosgvardOfficial

Вооруженные формирования Украины нанесли удар из реактивных систем залпового огня с применением кассетных боеприпасов по Донецку. В результате ракетного удара в парке ранения получили местный житель и сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

- Прилет кассетных боеприпасов ВСУ произошел накануне в одном из городских парков. Ранения получили местный житель и сотрудник полиции. Росгвардейцы эвакуировали людей из опасной зоны в ближайшее укрытие, оказали доврачебную помощь двоим пострадавшим и организовали их доставку в медучреждение, - отмечают в пресс-службе.

Напомним, что ВСУ продолжают обстреливать территории ДНР из различных видов вооружения. Только за 11 сентября украинские боевики выпустили по Республике 338 боеприпасов, открыв огонь 108 раз. В результате этих обстрелов были ранены четыре мирных жителя региона, повреждено восемь домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

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