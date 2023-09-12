ВСУ за сутки ранили четырех мирных жителей ДНР

Украинские боевики обстреливали ДНР с применением РСЗО и кассетной артиллерии (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 338 боеприпасов, открыв огонь 108 раз. В результате обстрела ранены четыре мирных жителя региона, повреждено восемь домов и пять объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Киевском районе Донецка, Еленовке, Червоногвардейском районе Макеевки, Керменчике. На донецком направлении ВСУ совершили 86 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, а на горловском — 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, — заявили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что под огнем боевиков за сутки оказались семь населенных пунктов Республики, в том числе Донецк, Еленовка, Макеевка, Горловка и другие. На ясиноватском направлении военные эксперты СЦКК зафиксировали четыре обстрела из артиллерии 155 мм, на волновахском — один обстрел из артиллерии 155 мм.

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