Специалисты из Новосибирской области восстановили четырехэтажный дом в Мариуполе

Новосибирские строители восстановили очередной многоквартирный дом в Мариуполе. Фото: Администрация города Мариуполя

Новосибирские строители восстановили четырехэтажный дом в Левобережном районе Мариуполя. На объекте специалисты демонтировали и восстановили несущие перекрытия и конструкции. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- На объекте они демонтировали и восстановили несущие перекрытия и конструкции, привели в порядок окна, двери, крышу, а также все инженерные системы и сети. Отремонтировали места общего пользования. Провели пуско-наладочные работы. Сейчас готовят документацию к сдаче дома заказчику и передаче его на баланс города, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что специалисты из Новосибирской области восстанавливают один из самых разрушенных кварталов в городе. В результате пожаров и попаданий снарядов повреждения многоквартирных домов оказались очень серьезными. Шесть многоэтажек строителям пришлось снести, а в 12 оставшихся проводят ремонтно-восстановительные работы. На данный момент к сдаче готов шестой дом.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Мариуполя сообщил, что до конца сентября в городе восстановят 127 домов

Олег Моргун заявил, что количество строителей и план работ на сентябрь в Мариуполе будет выполнен в срок (подробнее)