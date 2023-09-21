Мэр Мариуполя сообщил, что до конца сентября в городе восстановят 127 домов

До конца сентября в Мариуполе восстановят 127 домов. Фото: ТГ/Моргун

До конца сентября в Мариуполе восстановят 127 домов. Также количество строительных бригад для восстановления города возросло до 191 человека. Об этом сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун на утреннем совещании с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений городской администрации.

- Число участников стройбригад возросло до 191 человека, в планах на сентябрь восстановление 127 домов. Количество строителей и темпы работ позволяют говорить о том, что план будет выполнен, - написал в телеграм-канале мэр города.

Он добавил, что в городе продолжают благоустройство территории. Во многих районах Мариуполя остаются места, которые необходимо срочно привести в порядок. На следующей недели в этих локациях проведут субботник с привлечением сотрудников подрядных организаций и комбината имени Ильича.

Напомним, что специалисты из Московской области завершили ремонтные работы в специализированной школе Орджоникидзевского района Мариуполя. Новое учебное учреждение получит современное оборудование для комфортного обучения школьников.

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