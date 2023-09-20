Московская область восстановила специализированную школу в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили специализированную школу в Мариуполе. Фото: Министерство ХКХ Московской области

Специалисты из Московской области завершили ремонтные работы в специализированной школе Орджоникидзевского района Мариуполя. Новое учебное учреждение получит современное оборудование для комфортного обучения школьников. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

- Обновленная школа в Мариуполе будет оснащена современным оборудованием и обеспечит комфортный образовательный процесс юным мариупольцам, - отметил министр ЖКХ Московской области.

В МинЖКХ Подмосковья добавили, что строители восстановили кровлю и конструктивные элементы здания, обновили коммуникации, установили новые окна и двери. В настоящий момент завершаются пуско-наладочные работы.

Напомним, что специалисты из Московской области завершают ремонтно-восстановительные работы мариупольской школы на улице Олимпийской, которые велись с осени 2022 года. Сейчас регион-шеф занимается благоустройством прилегающей территории.

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