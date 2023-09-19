В Мариуполе стартовала кампания по вакцинации против гриппа
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мариуполе стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также определены лечебные учреждения, где можно пройти вакцинацию. Об этом сообщил начальник территориального отдела управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по ДНР Александр Хоруженко.
- Адреса и график работы прививочных кабинетов можно узнать по короткому номеру 1-500 мариупольского медицинского коллцентра, - отметил Хоруженко.
Напомним, что в Донецкой Народной Республике началась кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент на территорию региона уже привезли современную и безопасную отечественную вакцину в прививочные пункты. Сезонный подъем вируса начинается в конце осени, поэтому лучше всего привиться в сентябре - октябре. Своевременно проведенная профилактика может снизить заболеваемость на 60-90%.
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