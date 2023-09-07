В ДНР стартовала кампания по вакцинации против гриппа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике началась кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент на территорию региона уже привезли современную и безопасную отечественную вакцину в прививочные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Как правило, осенью наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно обезопасить себя и своих близких и пройти вакцинацию от гриппа. Необходимо сделать это как можно раньше, чтобы успел сформироваться иммунитет, - отмечают в ведомстве.

В Минздраве ДНР добавили, что самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Сезонный подъем вируса начинается в конце осени, поэтому лучше всего привиться в сентябре - октябре. Своевременно проведенная профилактика может снизить заболеваемость на 60-90%. Чтобы сделать прививку, достаточно прийти в центр первичной медико-санитарной помощи или поликлинику по месту жительства с паспортом.

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