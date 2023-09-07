ДНР полностью обеспечена зерном, мукой и маслом

К товарам собственного производства, которые полностью покрывают потребность ДНР, можно отнести зерновые и масличные культуры Фото: Мария ЛЕНЦ

ДНР полностью обеспечила себя зерном, мукой и маслом. Все - благодаря местному производству. Об этом сообщили ДАН в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

- К товарам собственного производства, которые полностью покрывают потребность ДНР, можно отнести зерновые и масличные культуры - пшеницу, ячмень, кукурузу на зерно, подсолнечник на зерно, а также муку пшеничную и ржаную, масло подсолнечное нерафинированное, - заявили там.

Отметим, ранее в министерстве уведомили, что по итогам нынешней уборочной кампании в ДНР были намолочены более 720 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР увеличили объемы производства молока, мяса и яиц. Получение государственной поддержки позволило аграриям ДНР использовать эти средства для развития своих хозяйств.

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