В ДНР аграрии собрали больше 720 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур

Уборочная компания урожая пшеницы 2023 позади
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донецкой Народной Республике аграрии собрали больше 720 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства ДНР - министр агропромышленной политики и продовольствия региона Артем Крамаренко.
- Уборочная кампания в ДНР завершена. Намолочено более 720 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, - рассказал Артем Крамаренко.
При этом он уточнил, что пшеницы аграрии собрали свыше 580 тысяч тонн. Теперь сельхозпредприятиям предстоит сбор поздних зерновых и технических культур.
Также зампред Правительства сообщил, что в ДНР планируется построить завод по производству зерновых контейнеров и силосов. Работы будут вестись в рамках стратегии развития сельского хозяйства региона. Всего запланировано строительство семи зернохранилищ во всех районах Республики.
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