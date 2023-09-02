Чествование горняков и автопробег на «Саур-Могилу»

Угольщики преклонили колени у мемориала подвигу шахтеров в Макеевке.

НАДЕЖДА НА ИНВЕСТОРОВ

- Выплачена часть задолженности по зарплате, остальные деньги горняки получат уже после праздника. Надеемся, что на шахты зайдут инвесторы, на то, что уровень добычи угля вырастет, - рассказал в комментарии «КП» председатель Федерации профсоюзов ДНР, председатель профсоюза работников угольной промышленности республики Максим Паршин.

По случаю Дня шахтера министерство угля и энергетики провело автопробег. Участвовали в нем представители угольной промышленности из разных городов Донбасса. Колонна автомобилей из Донецка через всю республику проследовала до мемориала «Саур-Могила». Угольщики возложили к монументу живые цветы, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне и в боях за Донбасс.

«ЛЮДИ ЗДЕСЬ ОТБОРНЫЕ»

С Днем шахтера работников углепрома поздравили и общественники. Активисты Донецкой Республики вручили горнякам на предприятиях благодарности и электрогрили. Волонтеры донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ поздравили с праздником ветеранов шахтерского труда и их семьи. Они привезли им домой гуманитарную помощь и небольшие символичные подарки.

- Донбасс всегда был стойким, люди здесь отборные. Донбасс - это будущее, это пример для всех, как стоит поступать в сложных ситуациях, - сказал ветеран шахтерского труда Виктор Игнатов, проработавший более 20 лет на шахте.

Такие наклейки появились в центре Донецка в праздник горняков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Врио главы ДНР Денис Пушилин:

- Если работают шахты, значит, живет и развивается Донбасс. Сегодня на наших горных предприятиях трудятся десятки тысяч человек, которые добыли с начала года более миллиона тонн «черного золота», необходимого республике.

СПРАВКА «КП»

День шахтера в России отмечают в последнее воскресенье августа. Начало празднику положил трудовой подвиг: в ночь на 31 августа 1935 года на донбасской шахте «Центральная-Ирмино» Алексей Стаханов вместе с двумя крепильщиками установил рекорд - выдал 102 тонны антрацита, превысив норму добычи угля за смену в 14 раз! Для ДНР угольная промышленность - базовая отрасль, визитная карточка региона.