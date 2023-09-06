В ДНР увеличили объемы производства молока, мяса и яиц

В регионе растут объемы собственного производства. Фото: Минагропром ДНР

В ДНР увеличили производство мяса, молока и яиц. Все - благодаря оказанной государством поддержке. Об этом сообщили ДАН в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Республики.

Там отметили, что получение господдержки позволило сельхозтоваропроизводителям региона направить эти средства на развитие собственного производства.

- Государственной поддержкой были охвачены производители молока, мяса птицы и пищевого яйца. По результатам 2022 года отмечается увеличение производства продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живой массе) - на 13%, молока коровьего - в 2,18 раза, яиц от птицы всех видов - на 4,5%, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что в прошлом году аграрии ДНР при поддержке государства приобрели 27 единиц техники и оборудования. А уже с начала 2023 года первые десять предприятий получили 128 млн рублей субсидии.

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