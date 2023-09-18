В Мариуполе откроют центр по содержанию бездомных животных

Приют в Мариуполе создадут по принципу питомника в Донецке (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мариуполе появится центр по содержанию бездомных животных. Его разместят в Ильичевском районе города. Ожидается, что он станет крупнейшим центром для бездомных животных на юге региона. Об этом заявил глава приморского города Олег Моргун.

— Центр планируем таким образом, чтобы он закрывал потребности всего юга ДНР. Тогда донецкий питомник сможет сосредоточиться на работе с животными северной части региона. Для решения поставленных задач не исключаем вариант расширения территории мариупольского центра, — заявил градоначальник.

Моргун добавил, что центр создадут по принципу уже действующего питомника в Донецке. Глава города дар ряд поручений сотрудникам администрации, в том числе предоставить информацию о соседствующих земельных участках и расположенных на них объектах. Мэр добавил, что работу по благоустройству территории будущего питомника уже начались.

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