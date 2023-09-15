Подмосковье обустраивает территорию мариупольской школы на улице Олимпийской

Мариупольская школа на улице Олимпийской преображается благодаря усилиям специалистов из Подмосковья. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Московской области завершают ремонтно-восстановительные работы мариупольской школы на улице Олимпийской, которые велись с осени 2022 года. Сейчас регион-шеф занимается благоустройством прилегающей территории. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Заменено центральное отопление, электроосвещение, слаботочные системы, устройство оконных блоков, горячего холодного водоснабжения и канализации. Проведены кровельные работы и в местах общего пользования. Завершен комплекс работ по восстановлению конструктива здания, - отмечают в мэрии.

В администрации добавили, что в школе создадут комфортные условия для получения знаний в новых и современных классах.

Напомним, что компания «РКС-НР» с привлечением строителей из «МСК-Гарант» всего за 3,5 месяца завершили капитальный ремонт школы в Ильичевском районе Мариуполя. В День знаний состоялась церемония торжественного открытия учебного заведения.

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