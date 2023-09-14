Подмосковье восстанавливает детский сад в Ильичевском районе Мариуполя

Специалисты из Подмосковья восстанавливают детский сад в Мариуполе. Фото: Администрация города Мариуполя

Московская область восстанавливает детский сад в Ильичевском районе Мариуполя. На данный момент специалисты закончили кровельные работы, заменили окна и системы центрального отопления, холодного водоснабжения и канализации. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Сейчас полным ходом идут работы по отделке цоколя здания и мест общего пользования. Специалисты занимаются монтажом слаботочных систем, осветительных приборов и системы вентиляции, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что специалисты из Московской области также ведут работы по благоустройству прилегающей территории.

Напомним, что в Центральном районе Мариуполя Фонд капитального ремонта Московской области под руководством «РКС-НР» восстанавливает четыре девятиэтажки. На данный момент строители продолжают капремонт подъездов. Заменяют двери и окна, проводят монтаж систем холодного и горячего водоснабжения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе ко Дню города откроют восстановленный памятник Архипу Куинджи

В Мариуполе на церемонии открытия памятника Архипу Куинджи будет играть оркестр, запустят обновленный фонтан с музыкальной подсветкой (подробнее)