Подмосковье восстанавливает детский сад в Ильичевском районе Мариуполя

Специалисты из Подмосковья восстанавливают детский сад в Мариуполе. Фото: Администрация города Мариуполя
Московская область восстанавливает детский сад в Ильичевском районе Мариуполя. На данный момент специалисты закончили кровельные работы, заменили окна и системы центрального отопления, холодного водоснабжения и канализации. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.
- Сейчас полным ходом идут работы по отделке цоколя здания и мест общего пользования. Специалисты занимаются монтажом слаботочных систем, осветительных приборов и системы вентиляции, - отмечают в мэрии.
Там добавили, что специалисты из Московской области также ведут работы по благоустройству прилегающей территории.
Напомним, что в Центральном районе Мариуполя Фонд капитального ремонта Московской области под руководством «РКС-НР» восстанавливает четыре девятиэтажки. На данный момент строители продолжают капремонт подъездов. Заменяют двери и окна, проводят монтаж систем холодного и горячего водоснабжения.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мариуполе ко Дню города откроют восстановленный памятник Архипу Куинджи
В Мариуполе на церемонии открытия памятника Архипу Куинджи будет играть оркестр, запустят обновленный фонтан с музыкальной подсветкой (подробнее)