В Мариуполе ко Дню города откроют восстановленный памятник Архипу Куинджи

В Мариуполе в эти выходные торжественно откроют восстановленный памятник Архипу Куинджи. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе до конца недели торжественно откроют восстановленный памятник Архипу Куинджи. Монумент реконструировали специалисты Российского военно-исторического общества, а благоустройством прилегающей территории занимались специалисты из Северной столицы. Об этом сообщил глава города Мариуполя Олег Моргун.

- Сейчас здесь идут последние приготовления к торжественному открытию: тестируется направленная подсветка памятника, ведется уборка нового покрытия пешеходных дорожек и зеленой зоны, - написал в телеграм-канале мэр города.

Олег Моргун добавил, что вокруг памятника установили специальные цифровые копии работ художника. На церемонии открытия памятника Архипу Куинджи будет играть оркестр, запустят обновленный фонтан с музыкальной подсветкой. Он уверен, что предстоящий День города принесет мариупольцам праздничное настроение.

Напомним, что специалисты из Санкт-Петербурга продолжают восстанавливать пожарное депо в Мариуполе. На данный момент строители проводят монтаж слаботочных систем и демонтажные работы.

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