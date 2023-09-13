Специалисты из Санкт-Петербурга восстанавливают пожарное депо в Мариуполе

В Мариуполе восстанавливают пожарное депо. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Санкт-Петербурга продолжают восстанавливать пожарное депо в Мариуполе. Регион-шеф не прекращают ремонт на объекте ни на минуту. На данный момент строители проводят монтаж слаботочных систем и демонтажные работы. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Специалисты из Санкт-Петербурга не прекращают ремонт на объекте ни на минуту. В настоящее время рабочие выполняют отделку внутренних помещений, уборку, монтаж слаботочных систем и демонтажные работы, - отмечают в мэрии.

В администрации города добавили, что над восстановлением пожарного депо трудятся 37 человек, работает четыре единицы техники.

Напомним, что Московская область восстанавливает четыре девятиэтажки в Центральном районе Мариуполя. На момент начала ремонтных работ дома находились в аварийном состоянии в результате попадания снарядов и многодневных пожаров.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Единый заказчик» завершает строительство двух пятиэтажек в Мариуполе

В двух многоквартирных домах Мариуполя специалисты выполнили все монолитные работы и закрыли тепловой контур (подробнее)