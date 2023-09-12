«Единый заказчик» завершает строительство двух пятиэтажек в Мариуполе

В Мариуполе завершают строительство двух новых домов. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариуполе заканчивают строительство двух многоквартирных домов. Новое жилье в современных пятиэтажках смогут получить 182 семьи. Ввести в эксплуатацию два объекта планируют до конца 2023 года. Об этом «КП Донецк» сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

- Все квартиры будут сданы с внутренней отделкой и оборудованными санузлами. На придомовых территориях будут обустроены удобные проезды, тротуары и современные детские площадки, - отмечают в компании.

Там добавили, что в каждом корпусе расположено по 91 квартире. На данный момент специалисты выполнили все монолитные работы и закрыли тепловой контур. Сейчас проводят отделку помещений и монтаж инженерных систем.

Напомним, что специалисты из публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершают фасадные работы на здании пищеблока в Мариупольской больницы интенсивного лечения. На объекте работает 40 строителей. Сейчас масштабные работы ведутся и по ремонту подземного перехода

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