В Мариуполе завершают фасадные работы в больнице интенсивного лечения

В Мариуполе завершаются фасадные работы на здании пищеблока больницы интенсивного лечения. Фото: ППК «Единый заказчик»

Специалисты из публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершают фасадные работы на здании пищеблока в Мариупольской больницы интенсивного лечения.

- Специалистами уже заменены кровля, окна, все ветхие конструкции и перегородки здания, завершается монтаж нового вентилируемого фасада. В помещениях пищеблока идет внутренняя отделка и монтаж инженерных систем, - отмечают в компании.

Там добавили, что на объекте работает 40 строителей. Сейчас масштабные работы ведутся и по ремонту подземного перехода, соединяющего пищеблок со зданием стационара больницы. Также специалисты восстанавливают действующие стационар больницы, поликлинику и станцию переливания крови.

Напомним, что в Приморском парке Мариуполя появился новый рисунок рядом со смотровой площадкой. Для создания арт-объекта потребовалось 460 литров краски и 500 баллончиков.

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