В Мариуполе построят котельную, которая обеспечит теплом 249 объектов

Фонд развития территорий ведет строительство котельной «Газовая». Фото: ДАН

В Мариуполе ведут строительство котельной, которая обеспечит теплом 249 объектов к отопительному сезону. Мощность новой котельной составит более 46 Гкал/час. Об этом сообщает Фонд развития территорий, который занимается возведением данного объекта.

- В Мариуполе идет строительство котельной «Газовая», которая обеспечит теплом жителей 170 многоквартирных домов, а также 79 социальных объектов в одном из районов города. Мощность новой котельной составит более 46 Гкал/час, - отмечают в фонде.

Там добавили, что на данный момент специалисты выполнили работы по устройству фундаментов, идет монтаж металлокаркаса здания котельной и строительство подводящих сетей. Кроме того, проводят ремонт внутриквартальных сетей котельной. Сейчас работы ведутся на 34 участках общей протяженностью более 1,76 километров.

Напомним, что Фонд капитального ремонта Московской области отремонтирует 169 фасадов в многоквартирных домах Мариуполя. В этих работах принимают участие порядка 1000 рабочих.

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