Хуснуллин поблагодарил строителей за быстрое восстановление ПГТУ в Мариуполе

Хуснуллин заявил, что специалисты справились с восстановлением корпусов вуза на «отлично». Фото: Хуснуллин/ТГ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поблагодарил строителей, которые участвовали в восстановлении корпусов Приазовского государственного технического университета. Специалисты в короткие сроки отремонтировали более 63 000 «квадратов» университетских зданий.

— Перед строителями стояла непростая задача - в кратчайшие сроки восстановить более 63 000 кв.м. — это целый квартал, который был основательно разрушен. Считаю, что справились на «отлично». Спасибо им за результат от преподавателей и студентов ПГТУ. И от меня лично, — заявил Хуснуллин.

Напомним, что в Мариуполе после масштабной реконструкции открыли корпуса двух крупнейших вузов — МГУ и ПГТУ. Специалисты отремонтировали лекционные аудитории, актовые залы, библиотеки и другие помещения вузов за короткие сроки. Всего два вуза приняли порядка шести тысяч студентов 1 сентября 2023 года.

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