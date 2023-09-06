Московская область отремонтирует 169 фасадов в многоквартирных домах Мариуполя

Строители продолжают активную работу по ремонту фасадов в Мариуполе. Фото: Фонд капитального ремонта Московской области

Фонд капитального ремонта Московской области отремонтирует 169 фасадов в многоквартирных домах Мариуполя. В этих работах принимают участие порядка 1000 рабочих.

- В рамках реализации специального инфраструктурного проекта строители из Московской области осуществляют ремонт фасадов многоквартирных домов в Мариуполе. За Фондом капитального ремонта Московской области закреплено 169 фасадов, - отмечают в фонде капремонта МО.

Там добавили, что все восстановительные работы Московская область планирует завершить в 3 квартале 2023 года.

Напомним, что ландшафтные дизайнеры благоустроили территорию вокруг Центра детского и юношеского в Мариуполе. Возле Центра высадили более двух тысяч саженцев различных растений.

Кроме того, в Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают школу, которая была построена в 1916 году по проекту талантливого инженера-архитектора Виктора Нильсена.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе восстанавливают наружное освещение частного сектора

До конца 2023 года в Мариуполе заменят линии электропередач, опоры уличного освещения и светильники на порядка 70 километрах городских улиц (подробнее)