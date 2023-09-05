В Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают школу со столетней историей

В Мариуполе восстанавливают школу со столетней историей. Фото: «РКС-НР»

В Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают школу, которая была построена в 1916 году по проекту талантливого инженера-архитектора Виктора Нильсена. Об этом сообщает компания «РКС-НР».

- Строители подрядной организации «ПСК Строймонолит» под руководством «РКС-НР» уже завершили ремонтные работы конструктива здания, восстановили кровлю и лестничные марши, установили новые дверные и оконные блоки, - пишет в телеграм-канале компания «РКС-НР».

Там добавили, что строители бережно проводят восстановления школы, принимая во внимание историческую ценность здания. Специалисты используют только аутентичные материалы. Также ведутся работы по замене инженерных сетей, благоустройству пришкольной территории.

Напомним, что в Мариупольском драмтеатре начался монтаж нового фундамента. Само здание было разрушено вооруженными формированиями Украины весной прошлого года.

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