Специалисты из Сочи восстановят более 60 объектов в Мариуполе

Сочинские строители продолжают восстанавливать жилые дома и социальные объекты в Мариуполе. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Сочи восстанавливают более 60 объектов в Мариуполе. На данный момент работы ведутся на улицах Пашковского, Победы и в переулке Лечебном. Строители ремонтируют фасады многоквартирных домов. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Специалисты ремонтируют фасады многоквартирных домов: заменяют кровлю, устанавливают окна и двери, монтируют инженерные системы и восстанавливают фасады. Всего за Сочи закреплены 64 объекта в Мариуполе. Все восстановительно-ремонтные работы проводятся в рамках реализации инфраструктурного проекта Минстроя России за счет средств федерального бюджета, - отмечают в мэрии.

Напомним, что в Мариупольском драмтеатре начался монтаж нового фундамента, который был разрушен вооруженными формированиями Украины весной прошлого года.

Кроме того, в Мариуполе продолжают работы по подготовке жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону. Специалисты провели опрессовки в 996 многоквартирных домах.

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