В Мариуполе открыли два крупнейших вуза после масштабного восстановления

Два крупнейших вуза Мариуполя открыли свои двери после масштабного восстановления. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариуполе открыли два крупнейших вуза после масштабного ремонта. В День знаний на учебу вышли более шести тысяч студентов Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) и Мариупольского государственного университета (МГУ) имени Куинджи. Об этом сообщает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», которая занималась восстановлением двух университетов.

- Общая площадь восстановленных зданий ПГТУ превышает 63 тысячи квадратных метров, МГУ – более 15 тысяч квадратных метров. В кратчайшие сроки специалисты отремонтировали лекционные аудитории, актовые залы, библиотеки и другие помещения вузов, чтобы студенты могли начать учебный год в комфортных и современных условиях, - отмечают в компании.

Напомним, что специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» восстанавливают особняк известного мариупольского купца Гавриила Гофа. Объект планируют восстановить до конца 2023 года.

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