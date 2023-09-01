В Ильичевском районе Мариуполя в отремонтированной школе прозвучал первый звонок

Школа построена по самым современным российским стандартам. Фото: Фонд капитального ремонта МО

В Ильичевском районе Мариуполя в отремонтированной школе Московскими специалистами прозвучал первый звонок. Регион-шеф практически из руин восстанавливал учреждение. Об этом сообщает фонд капитального ремонта Московской области.

- Команда из Московской области, буквально из руин, восстановила единственную среднюю образовательную школу в Каменске, чтобы сегодня, 1 сентября, дети пошли учиться в современную школу, - отмечают в фонде.

Там добавили, что старт нового учебного года прошел под гимн России. Школа рассчитана на 960 мест, построена по самым современным стандартами Российской Федерации.

Напомним, что специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» восстановили 30 школ и детских садов в Мариуполе к новому учебному году. Также капитально отремонтировали основные корпуса двух крупнейших вузов – Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета имени Куинджи.

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