Московская область восстанавливает детский сад в Центральном районе Мариуполя

В Центральном районе города Мариуполя полным ходом идет восстановление детского сада. Фото: Администрация города Мариуполя

Фонд капитального ремонта Подмосковья восстанавливает детский сад в Центральном районе Мариуполя. К ремонтно-восстановительным работам здания специалисты приступили в первом квартале 2023 года. На данный момент строители занимаются усилением несущих конструкций. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Сейчас строители занимаются усилением несущих конструкций, прокладывают вентиляционные каналы, оштукатуривают стены здания, проводят кровельные работы, а также выполняют монтаж стояков центрального отопления, оконных блоков, холодного водоснабжения и канализации, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что после всех этих работ, специалисты в здании проведут электричество, газ и слаботочные системы. В самом дошкольном учреждении будет пять групп. Вместить они смогут около 80 детей.

Напомним, что Тульская область завершила ремонт школы №59 в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Во время восстановительных работ специалисты заменили внутренние и наружные инженерные коммуникации, обновили фасад.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты Подмосковья восстанавливают пятиэтажный дом в Приморском районе Мариуполя

В пятиэтажном доме Мариуполя регион-шеф закончил работы по устройству кровли (подробнее)