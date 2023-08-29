Туляки завершили ремонт и комплектацию школы в Мариуполе. Фото: Администрация города Мариуполя

Тульская область завершила ремонт школы №59 в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Во время восстановительных работ специалисты заменили внутренние и наружные инженерные коммуникации, обновили фасад и многое другое. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- При восстановлении здания школы тульские строители заменили внутренние и наружные инженерные коммуникации, обновили фасад, выполнили чистовую отделку помещений, создали современный пищеблок, установили мебель и оборудование, закупили учебники, которые соответствуют российским государственным образовательным стандартам, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что на территории школы оборудовали футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, зоны для подвижных игр и отдыха.

Напомним, что компания «РКС-НР» совместно со специалистами из Ульяновской области завершили ремонт школы в микрорайоне Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя. Специалисты произвели реконструкцию инженерных сетей, проверили внутренние отделочные работы.

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