Специалисты из Ульяновской области восстановили школу в Орджоникидзевском районе Мариуполя

В Орджоникидзевском районе Мариуполя восстановили школу. Фото: «РКС-НР»

Компания «РКС-НР» совместно со специалистами из Ульяновской области завершили ремонт школы в микрорайоне Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя. Во время боевых действий весной 2022 года в образовательное учреждение было попадание четырех снарядов, в некоторых классах были повреждены несущие стены, кабинет химии был полностью разрушен.

- Проведено комплексное восстановление здания: устранены все повреждения из-за попадания снарядов и обрушений; заменены дверные и оконные блоки; лестничные марши; выполнен ремонт кровли и фасадов, - пишет компания «РКС-НР» в телеграм-канале.

Там добавили, что специалисты произвели реконструкцию инженерных сетей, проверили внутренние отделочные работы. Также на территории школы появилось футбольное поле, тренажеры, волейбольная и баскетбольная площадки, две парковки для школьного автобуса. Сейчас ведутся финальные работы по подготовке здания к новому учебному году.

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