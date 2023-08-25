В Мариуполе к новому учебному году проводят проверку школьных автобусов

Сотрудники ГИБДД проводят проверку школьных автобусов в Мариуполе. Фото: МВД ДНР

В Мариуполе к новому учебному году проверяют техническое состояние школьных автобусов. Сотрудники ГИБДД провели с водителями инструктаж на тему соблюдения правил дорожного движения во время поездки. Всего в городе будет задействовано 13 школьных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

- Для подвоза детей в образовательные организации будет задействовано 13 школьных автобусов. Полицейские провели с водителями инструктажи на тему соблюдения ПДД во время поездки. В завершение встречи инспекторы вручили водителям автобусов тематические памятки, - отметили в ведомстве.

Там добавили, что в первые дни учебного года со школьниками сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы, которые напомнят, как правильно вести себя на дороге, а также в салоне автобуса при перевозке.

Напомним, что в новом учебном году в Мариуполе сядут за парты почти 17 тысяч школьников. Также к 1 сентября в городе откроются 26 школ.

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