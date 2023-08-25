Специалисты Московской области восстанавливают детский сад в Ильичевском районе Мариуполя

Подмосковные строители восстанавливают детский сад в Ильичевском районе. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты Подмосковья восстанавливают детский сад в Ильичевском районе Мариуполя. На данный момент в дошкольном учреждении строители проводят монтаж электроснабжения. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

- В настоящее время в детском садике проводится монтаж электроснабжения. Работы выполняются с максимальной ответственностью и вниманием к каждой детали. Благодаря проведенным работам дети будут чувствовать себя комфортно и безопасно в новом современном здании, - отметил министр ЖКХ Московской области.

Антон Велиховский добавил, что специалисты из Подмосковья выполнили все кровельные работы, также заменили окна в детском саду. Кроме того, завершили работы по замене систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации.

Напомним, что специалисты из Санкт-Петербурга завершили ремонт в одном из детских садов в поселке Сартана. Строители отремонтировали его в кратчайшие сроки. На данный момент в дошкольном учреждении устанавливают мебель.

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