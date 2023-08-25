1 сентября учебный год в Мариуполе начнется почти для 17 тысяч школьников

1 сентября в Мариуполе сядут за парты почти 17 тысяч школьников. Фото: Администрация города Мариуполя

В новом учебном году в Мариуполе сядут за парты почти 17 тысяч школьников. Также к 1 сентября в городе откроются 26 школ, которые будут оснащены мебелью, техникой, инвентарем и наглядными пособиями. Об этом сообщила заместитель начальника управления образования городской администрации Елена Узун.

- 1 сентября мариупольские школы распахнут двери для 16,8 тысячи детей. Это на 2 тысячи школьников больше, чем годом ранее. В прошлом году в первые классы пошли 703 ученика и в течение года еще прибыли дети, закончили год 918 первоклассников. Сегодня мы уже имеем 1 186 заявлений, но по прогнозу это будет 1 430 первоклассников, - отметила Узун.

Она добавила, что город оживает. Люди получают новое жилье или возвращаются в отремонтированные дома.

Напомним, что специалисты Санкт-Петербурга завершили ремонт детского сада в поселке Сартана под Мариуполем. Сейчас регион-шеф устанавливает мебель и оборудуют детские площадки в дошкольном учреждении.

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