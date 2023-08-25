«Единый заказчик» восстанавливает особняк мариупольского купца Гавриила Гофа

Строители восстанавливают особняк Гофа в Мариуполе. Фото: ППК «Единый заказчик»

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» приступили к восстановлению одного из старейших зданий Мариуполя - особняка известного мариупольского купца Гавриила Гофа.

- В настоящее время строители завершают подготовку к капитальному ремонту помещений, а также усиливают несущие конструкции и стены. В ближайшее время начнется устройство новой кровли и восстановление вспомогательного здания во внутреннем дворе, которое было разрушено реактивным снарядом, - отмечают в компании.

Там добавили, что после завершения работ по закрытию теплового контура, специалисты приступят к восстановлению фасада и отделке внутренних помещений. Особняк мариупольского купца Гавриила Гофа специалисты планируют восстановить до конца 2023 года.

Напомним, что Республика Башкортостан восстанавливает Мариупольский греческий театр. Сейчас специалисты восстановили целостность конструкции наружных стен. На данный момент строители проводят реконструкцию фасадов.

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