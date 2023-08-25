Республика Башкортостан восстанавливает Мариупольский греческий театр

В историческом центре Мариуполя специалисты завершили комплекс работ по реконструкции одного из объектов культурного наследия. Фото: «РКС-НР»

Компания «РКС-НР» с привлечением АО «Республиканская коммунальная компания» Республики Башкортостан восстанавливает Мариупольский греческий театр, который построили в 1887 году. В середине 50-х годов прошлого века здание получило статус многоквартирного жилого дома. Во время боевых действий в 2022 году объект был сильно поврежден.

- В ходе реконструкции здания строителям удалось успешно реализовать сложные технические решения по восстановлению поврежденного конструктива: монтаж новых плит перекрытия взамен разрушенных; усиление оконных и дверных проемов, в том числе с помощью установки металлических «обойм», - пишет в телеграм-канале компания «РКС-НР».

Там добавили, что специалисты из Башкирии восстановили целостность конструкции наружных стен. Сейчас завершены все мероприятия по закрытию теплового контура, монтажу инженерных коммуникаций и системы электроснабжения. На данный момент строители проводят реконструкцию фасадов.

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