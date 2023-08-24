В Мариуполе сносят одну из последних, не подлежащих восстановлению многоэтажек

При отступлении из садиков, школ, жилых домов украинские националисты использовали тактику выжженной земли Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Девятиэтажка на бульваре Шевченко не имела повреждений от снарядов. Дом был сожжен украинским нацбатальоном при отступлении. Адрес «Бульвар Шевченко 93», который доживает свои последние дни, является типичным примером тактики выжженной земли, которую использовали украинские боевики при отступлении из садиков, школ, жилых домов.

КОНТРАСТЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВСЕ РЕЖЕ

А напротив этой сгоревшей «свечи» стоят «московские» новострои и ездят трамваи. Таков Мариуполь сейчас, но подобные контрасты встречаются все реже и скоро войдут в историю.

ВОЗВОДЯТ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ДОМА

Первые четыре многоэтажки в Мариуполе, получившие критические повреждения в ходе боев, были снесены в прошлом году. Демонтаж стартовал в Жовтневом районе города. На разбор многоэтажек у специалистов уходит десять дней.

Напомним, что в Мариуполе планировалось пустить под снос более 500 многоквартирных домов, не подлежащих восстановлению. На месте демонтированных многоэтажек власти возводят новые комфортабельные дома.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля прошлого года, в апреле Мариуполь был освобожден и зачищен от оккупантов.

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