Специалисты Подмосковья восстанавливают пятиэтажный дом в Приморском районе Мариуполя

Специалисты Подмосковья продолжают работы по восстановлению многоквартирных домов в городе. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать пятиэтажный дом в Приморском районе Мариуполя. На данный момент на объекте идут работы по замене поврежденных радиаторов отопления и оконных блоков. Об этом сообщили в администрации города Мариуполя.

- Сейчас в пятиэтажном доме идут работы по замене поврежденных радиаторов отопления и оконных блоков. Рабочие красят стены и потолки в местах общего пользования, занимаются монтажом стояков трубопровода горячего и холодного водоснабжения, канализации, кабеля и щитового оборудования, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что специалисты закончили работы по устройству кровли. Затем рабочие приступят к монтажу водосточной системы.

Напомним, что в Мариуполе восстанавливают общежития. Ремонты эти здание не видели полвека, с момента постройки в 1970-х годах. Сейчас специалисты завершают внутренние ремонтные работы.

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