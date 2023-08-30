Санкт-Петербург завершил ремонтные работы в здании МФЦ Мариуполя

Самый большой МФЦ Мариуполя готовится к открытию. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Санкт-Петербурга закончили ремонтные работы в самом большом здании многофункционального центра Мариуполя. Сейчас регион-шеф завез всю необходимую технику для работы. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Петербургские строители завершили все ремонтно-восстановительные работы в здании этого многофункционального центра. Уже завезли всю необходимую для работы технику и установили мебель, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что на данный момент специалисты завершают облицовку фасада, благоустраивают прилегающую территорию и сквер. Сам многофункциональный центр начнет работу через несколько дней.

Напомним, что Тульская область подготавливает дома в Левобережном районе Мариуполя к отопительному сезону. На данный момент специалисты провели ревизию сетей водоснабжения, выполнили гидравлические испытания 7,5 км тепловых сетей.

Кроме того, учащиеся Мариуполя получат к 1 сентября школьные наборы от города-побратима - Санкт-Петербурга. А первоклассникам передадут рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

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