В Мариупольском порту восстановили ленточный конвейер для погрузки зерна

Мариупольский морской торговый порт восстанавливает свои мощности. Фото: Минтранс ДНР

Мариупольский торговый порт продолжает активно восстанавливать свои мощности. Специалисты комплекса крановой механизации отремонтировали ленточный конвейер для погрузки зерна, который обеспечит дополнительную погрузку сырья. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

- Специалисты комплекса крановой механизации ГУП ДНР «Администрация морского порта города Мариуполя» восстановили ленточный конвейер для погрузки зерна производства «Breston». Это обеспечит дополнительную погрузку зерна с интенсивностью до 300 тонн в час, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что этот конвейер является мобильным и может быть использован на любом причале порта.

Напомним, ранее в Мариупольском порту специалисты восстановили порядка 60% техники без закупки дорогостоящего оборудования и запасных частей. Специалисты своими силами восстанавливают центрально ремонтно-механические мастерские (ЦРММ), которые расположены на территории порта.

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