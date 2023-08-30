Тульская бригада подготавливает дома Мариуполя к отопительному сезону. Фото: Администрация города Мариуполя

Тульская область подготавливает дома в Левобережном районе Мариуполя к отопительному сезону. Сейчас специалисты провели ревизию сетей водоснабжения, выполнили гидравлические испытания 7,5 км тепловых сетей. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Провели также ревизию сетей водоснабжения, выполнили гидравлические испытания 7,5 км тепловых сетей, по результатам которых заменили аварийные участки и отремонтировали запорную арматуру, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что в Левобережном районе регион-шеф выполнил работы по техническому обслуживанию артезианской скважины, которая обеспечивает резервное питание котельной.

Напомним, что Тульская область завершила ремонт школы №59 в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Во время восстановительных работ специалисты заменили внутренние и наружные инженерные коммуникации, обновили фасад и многое другое.

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