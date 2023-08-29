Учащиеся Мариуполя получат к 1 сентября школьные наборы из Санкт-Петербурга

Детей подготовят к началу учебного процесса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Учащиеся Мариуполя получат к 1 сентября школьные наборы от города-побратима - Санкт-Петербурга. А первоклассникам передадут рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Северной столицы России Александр Беглов.

- Отправили подарки к 1 сентября для школьников Мариуполя. Для первоклашек - почти 1500 полностью укомплектованных портфелей, а для ребят постарше - около 16 тысяч школьных наборов, - заявил губернатор.

По словам Беглова, мариупольским школам помогут подготовиться к новому учебному году.

- Окажем и другую поддержку школам города-побратима - поможем учебниками, оборудованием для лабораторий, спортинвентарем, - заявил он.

По словам губернатора Петербурга, также планируется оснастить Центр детского и юношеского творчества, где идут восстановительные работы.

- Школьники из Мариуполя с нетерпением ждут, когда возобновится полноценная работа творческих кружков и секций. Они спрашивали меня об этом на одной из встреч, - отметил Беглов.

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