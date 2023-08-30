В Мариуполе восстанавливают общежития, не видевшие ремонта с 1970-х годов

В Мариуполе восстанавливают общежития с частичной приватизированной площадью Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе продолжаются масштабные строительные и восстановительные работы. Специалисты ведут ремонт не только многоквартирных жилых домов, а и общежитий. В одном из таких, с частичной приватизированной площадью, расположенных по бульвару Шевченко, работы ведутся уже полгода.

- Начинали все с нуля, - рассказывает жительница общежития. – Сейчас – красота. И коридорчики, и кладовку, и кухня общую сделали. Мне очень нравится ремонт.

В общежитиях по бульвару Шевченко основные повреждения были получены не от боевых действий и обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, хотя они тоже принесли немало вреда, а от времени. Ремонты эти здание не видели полвека, с момента постройки в 1970-х годах.

Сейчас же все по-новому. Внутри - качественный ремонт уже практически выполнен. Полностью обновлен будет и внешний облик общежитий. Все работы ведутся под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Специалисты приступили к отделке фасада Фото: Александр ИВАНОВ

Тем временем в Мариуполе сдали первое общежитие для медиков.

- Медики, которые приезжают на помощь Мариуполю, теперь получают комфортное жилье на время рабочей командировки, - рассказывают в Фонде капитального строительства Московской области. - Вместо ночей в кабинетах Мариупольской больницы - комфортабельные комнаты в общежитии со всеми удобствами, кондиционерами в каждой комнате и большой столовой.

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