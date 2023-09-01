В ДНР «Единый заказчик» восстановил более 30 объектов образований ко Дню знаний

В ДНР специалисты восстановили более 30 объектов образований. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Донецкой Народной Республике специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» восстановили более 30 объектов образований ко Дню знаний. В отремонтированных образовательных учреждениях с 1 сентября смогут начать учиться 20 тысяч детей и студентов.

- К началу нового учебного года специалисты компании восстановили и отремонтировали в городах Донецкой Народной Республики свыше 30 объектов образования. Занятия в обновленных вузах, школах и детских садах с сегодняшнего дня могут посетить более 20 тысяч детей и студентов, - отмечают в компании.

Там добавили, что в Мариуполе больше всего восстановленных образовательных учреждений. В городе специалисты отремонтировали 30 школ и детских садов. Также капитально отремонтировали основные корпуса двух крупнейших вузов – Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета имени Куинджи.

Напомним, что специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» приступили к восстановлению одного из старейших зданий Мариуполя - особняка известного мариупольского купца Гавриила Гофа.

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