В Мариупольском драмтеатре начался монтаж нового фундамента. Фото: ДАН

В Мариупольском драмтеатре начался монтаж нового фундамента, который был разрушен вооруженными формированиями Украины весной прошлого года. Об этом ДАН сообщил старший специалист по связям с общественностью петербургской строительной компании «Модуль-центр» Филипп Бурматов.

- На стройплощадке на месте разрушенного драматического театра Мариуполя производятся работы по монтажу фундамента для будущего театра, - сказал Бурматов.

Он добавил, что по разработанному проекту было принято решение полностью демонтировать разрушенную часть и сделать монтаж новых фундаментов. Затем на объекте начнут возводить внутренние стены, проведут кровельные и фасадные работы.

По его словам, исторический облик драмтеатра будет сохранен, оборудование в здании будет по последнему слову техники. На данный момент на объекте работает 50 специалистов, в дальнейшем их число возрастет до 200. Все восстановительные работы планируют завершить до конца 2025 года.

Напомним, что в Мариуполе открыли два крупнейших вуза после масштабного ремонта. В День знаний на учебу вышли более шести тысяч студентов. В кратчайшие сроки специалисты отремонтировали лекционные аудитории, актовые залы, библиотеки и другие помещения вузов.

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