В Мариуполе открыли мост через реку Кальчик. Фото: t.me/mkhusnullin

В Мариуполе открыли движение по отремонтированному мосту через реку Кальчик, который серьезно пострадал во время боевых действий весной прошлого года. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

- В Мариуполе открыл движение по отремонтированному мосту через реку Кальчик. Это важный объект для горожан, который обеспечивает транспортное сообщение между двумя районами на разных берегах, - написал в телеграм-канале вице-премьер правительства РФ.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что поврежденный мост специалисты государственной компании «Автодор» восстановили за семь месяцев. За это время дорожники построили сооружение протяженностью 84 метра, заново возвели два пролета на пяти опорах.

Марат Хуснуллин открыл движение по отремонтированному мосту в Мариуполе. Фото: t.me/mkhusnullin

- В торжественной обстановке вручил почетные грамоты строителям за их нелегкий труд. Восстановление транспортной инфраструктуры в новых регионах – одна из важнейших задач, только в Мариуполе завершаем ремонт 70 км дорог, а ремонт шести мостов пока еще продолжается, - добавил Хуснуллин.

Напомним, что Пензенские дорожники работают на участке дороги «Амвросиевка–Тельманово–Мариуполь». Они приводят в порядок 62 километра автотрассы, по которой каждый день проезжает около 7 тысяч грузовых и пассажирских автомобилей.

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