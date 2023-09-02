Пензенские дорожники восстанавливают 62 километра автотрассы к Мариуполю

Фото: Администрация города Мариуполя

Пензенские дорожники работают на участке дороги «Амвросиевка–Тельманово–Мариуполь». Они приводят в порядок 62 километра автотрассы, по которой каждый день проезжает около 7 тысяч грузовых и пассажирских автомобилей. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Автодорога соединяет 20 населенных пунктов, в которых проживает более 3 тысяч человек. Ежедневно по ней проезжает около 7 тысяч грузовых и пассажирских автомобилей. Пензенские дорожники приводят в нормативное состояние 62 км автотрассы. За 4 месяца они уложили более 250 тысяч тонн асфальтобетона, - отмечают в мэрии

Там добавили, что в ремонтно-восстановительных работах задействовано свыше 300 единиц техники и 700 дорожных рабочих.

Напомним, что в Мариупольском порту восстановили ленточный конвейер для погрузки зерна, который обеспечит дополнительную погрузку сырья с интенсивностью до 300 тонн в час. Также конвейер является мобильным и может быть использован на любом причале порта.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ильичевском районе Мариуполя в отремонтированной школе прозвучал первый звонок

Старт нового учебного года прошел под гимн России в восстановленной школе в Ильичевском районе Мариуполя (подробнее)