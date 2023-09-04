В Мариуполе провели опрессовку и промывку систем отопления почти в 1000 многоквартирных домов

Работы с внутридомовыми системами отопления проходят по графику. Фото: Администрация города Мариуполя
В Мариуполе продолжают работы по подготовке жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на МУП АГМ «Мариупольжилкомплекс».
Там уточнили, что специалисты провели опрессовки в 996 многоквартирных домах. До этого времени в рамках подготовительного этапа они прочистили и проверили системы отопления в городе, а также отладили приборы учета.
- Работы с внутридомовыми системами отопления проходят по графику промывки и опрессовки. Предприятие укладывается в нормативные сроки, - заявили в мэрии.
Сообщается также, что сейчас на балансе у коммунальщиков находятся 1 561 многоквартирный дом и 23 объекта маневренного фонда.
Напомним, что в октябре 2023 года в Мариуполе сдадут в эксплуатацию котельную «ЖМР-5». Объект коммунальной инфраструктуры обеспечит теплом жителей сорока многоквартирных домов, а также три социальных учреждения в городе.
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