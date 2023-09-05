В Мариуполе восстанавливают наружное освещение частного сектора

В Мариуполе продолжает восстанавливать освещение частного сектора. Фото: Администрация города Мариуполя

МУП АГМ «Мариупольгорсвет» продолжает восстанавливать освещение частного сектора. На данный момент специалисты ведут работы на улице Таганрогской, в районе аэродрома в Ильичевском районе и ЖМР «Южный». Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- На этих участках сотрудники МУП АГМ «Мариупольгорсвет» проводят замену опор уличного освещения, устанавливают вместо старых светильников современные светодиодные, прокладывают новые линии электропередач. На проспектах Строителей, Ленина и Нахимова восстанавливать наружное освещение продолжают «Автодор - УП» и его подрядчики, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что до конца 2023 года в Мариуполе заменят линии электропередач, опоры уличного освещения и светильники на порядка 70 километрах городских улиц. Сейчас уже выполнено более половины работ.

Напомним, что в Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают школу, которая была построена в 1916 году по проекту талантливого инженера-архитектора Виктора Нильсена.

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